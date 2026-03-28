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Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 28 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 28 DE MARZO

  • Amistosos internacionales – FIFA

9:00 a.m. | San Marino vs Islas Feroe – Disney+

11:00 a.m. | Senegal vs Perú – Movistar Deportes

12:00 p.m. | Hungría vs Eslovenia – Disney+

12:00 p.m. | Escocia vs Japón – Disney+

2:30 p.m. | Estados Unidos vs Bélgica – Disney+

  • Copa Argentina

7.15 p.m. | Racing vs San Martín Formosa – TyC Sports

  • FIFA Series

6:00 p.m. | Namibia vs Comora – DAZN

3:00 p.m. | Samoa Americana vs Guam – DAZN

7:00 p.m. | Islas Vírgenes Estadounidense vs Puerto Rico – DAZN

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