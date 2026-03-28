Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 28 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 28 DE MARZO
- Amistosos internacionales – FIFA
9:00 a.m. | San Marino vs Islas Feroe – Disney+
11:00 a.m. | Senegal vs Perú – Movistar Deportes
12:00 p.m. | Hungría vs Eslovenia – Disney+
12:00 p.m. | Escocia vs Japón – Disney+
2:30 p.m. | Estados Unidos vs Bélgica – Disney+
- Copa Argentina
7.15 p.m. | Racing vs San Martín Formosa – TyC Sports
- FIFA Series
6:00 p.m. | Namibia vs Comora – DAZN
3:00 p.m. | Samoa Americana vs Guam – DAZN
7:00 p.m. | Islas Vírgenes Estadounidense vs Puerto Rico – DAZN