Partidos de hoy, martes 28 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 28 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 28 DE OCTUBRE
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Independiente del Valle – ESPN, Disney Plus
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Lecce vs Napoli – ESPN, Disney Plus
2:45 p.m. | Atalanta vs Milan – ESPN, Disney Plus
- Copa del Rey – España
1:00 p.m. | Constància vs Girona
1:00 p.m. | Atlético Tordesillas vs Burgos
1:00 p.m. | Ourense CF vs Real Oviedo
1:30 p.m. | UCAM Murcia vs Cádiz
1:30 p.m. | SD Logroñés vs Racing Santander
1:30 p.m. | Langreo vs Racing Ferrol
2:00 p.m. | Inter De Valdemoro vs Getafe
2:00 p.m. | CD Guadalajara vs Cacereño
2:00 p.m. | Roda vs Granada
2:00 p.m. | Rayo Majadahonda vs Talavera CF
2:00 p.m. | Maracena vs Valencia
2:00 p.m. | Tropezón vs Cultural Leonesa
2:00 p.m. | San Fernando CD vs Albacete
2:30 p.m. | RSD Alcalá vs Tenerife
2:30 p.m. | Utebo vs Huesca
3:00 p.m. | Toledo vs Sevilla
3:00 p.m. | Negreira vs Real Sociedad
3:00 p.m. | Extremadura 1924 vs Las Palmas
- EFL Cup – Inglaterra
2:45 p.m. | Wycombe Wanderers vs Fulham – Disney Plus
2:45 p.m. | Grimsby Town vs Brentford – Disney Plus
3:00 p.m. | Wrexham vs Cardiff City – Disney Plus
- DFB Pokal – Alemania
12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
12:30 p.m. | Wolfsburg vs Holstein Kiel
12:30 p.m. | Hertha BSC vs Elversberg
12:30 p.m. | Heidenheim vs Hamburger SV
2:45 p.m. | Augsburg vs Bochum
2:45 p.m. | St. Pauli vs Hoffenheim
2:45 p.m. | Energie Cottbus vs RB Leipzig
2:45 p.m. | Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC