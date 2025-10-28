Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 28 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 28 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 28 DE OCTUBRE

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Independiente del Valle – ESPN, Disney Plus

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Lecce vs Napoli – ESPN, Disney Plus

2:45 p.m. | Atalanta vs Milan – ESPN, Disney Plus

  • Copa del Rey – España

1:00 p.m. | Constància vs Girona

1:00 p.m. | Atlético Tordesillas vs Burgos

1:00 p.m. | Ourense CF vs Real Oviedo

1:30 p.m. | UCAM Murcia vs Cádiz

1:30 p.m. | SD Logroñés vs Racing Santander

1:30 p.m. | Langreo vs Racing Ferrol

2:00 p.m. | Inter De Valdemoro vs Getafe

2:00 p.m. | CD Guadalajara vs Cacereño

2:00 p.m. | Roda vs Granada

2:00 p.m. | Rayo Majadahonda vs Talavera CF

2:00 p.m. | Maracena vs Valencia

2:00 p.m. | Tropezón vs Cultural Leonesa

2:00 p.m. | San Fernando CD vs Albacete

2:30 p.m. | RSD Alcalá vs Tenerife

2:30 p.m. | Utebo vs Huesca

3:00 p.m. | Toledo vs Sevilla

3:00 p.m. | Negreira vs Real Sociedad

3:00 p.m. | Extremadura 1924 vs Las Palmas

  • EFL Cup – Inglaterra

2:45 p.m. | Wycombe Wanderers vs Fulham – Disney Plus

2:45 p.m. | Grimsby Town vs Brentford – Disney Plus

3:00 p.m. | Wrexham vs Cardiff City – Disney Plus

  • DFB Pokal – Alemania

12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

12:30 p.m. | Wolfsburg vs Holstein Kiel

12:30 p.m. | Hertha BSC vs Elversberg

12:30 p.m. | Heidenheim vs Hamburger SV

2:45 p.m. | Augsburg vs Bochum

2:45 p.m. | St. Pauli vs Hoffenheim

2:45 p.m. | Energie Cottbus vs RB Leipzig

2:45 p.m. | Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC

