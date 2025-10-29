Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 29 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Racing Club vs. Flamengo – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Como 1907 vs. Hellas Verona – Disney+ Premium
12:30 p.m. | AS Roma vs. Parma – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Juventus vs. Udinese – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Genoa vs. US Cremonese – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Inter Milán vs. Fiorentina – Disney+, ESPN
2:45 p.m. | Bologna vs. Torino – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
1:00 p.m. | Nice vs. Lille – Disney+ Premium
1:00 p.m. | Lorient vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2
1:00 p.m. | Le Havre AC vs. Stade Brestois – Disney+ Premium
1:00 p.m. | Metz vs. Lens – Disney+ Premium
3:05 p.m. | Toulouse vs. Rennes – Disney+ Premium
3:05 p.m. | Strasbourg vs. Auxerre – Disney+ Premium
3:05 p.m. | O. Marsella vs. Angers – Disney+ Premium
3:05 p.m. | Paris FC vs. O. Lyon – Disney+ Premium
3:05 p.m. | Nantes vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN 2
- Copa del Rey – España
1:00 p.m. | Las Garres vs. Elche – América tvGO
3:00 p.m. | CD Yuncos vs. Rayo Vallecano – América tvGO
3:00 p.m. | Ciudad de Lucena vs. Villarreal – América tvGO
- Copa Alemania
12:00 p.m. | Paderborn 07 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Mainz 05 vs. Stuttgart – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Colonia vs. Bayern Munich – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Fortuna Düsseldorf vs. Friburgo – Disney+ Premium
- EFL Cup – Inglaterra
2:45 p.m. | Liverpool vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Wolverhampton vs. Chelsea – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Swansea City vs. Manchester City – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Newcastle vs. Tottenham – Disney+ Premium
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Fluminense vs. Ceará – Fanatiz
- MLS – Estados Unidos y Canadá
9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. Austin FC – Apple TV