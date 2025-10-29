Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 29 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Racing Club vs. Flamengo – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Como 1907 vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

12:30 p.m. | AS Roma vs. Parma – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Juventus vs. Udinese – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Genoa vs. US Cremonese – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Inter Milán vs. Fiorentina – Disney+, ESPN

2:45 p.m. | Bologna vs. Torino – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. | Nice vs. Lille – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Lorient vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

1:00 p.m. | Le Havre AC vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Metz vs. Lens – Disney+ Premium

3:05 p.m. | Toulouse vs. Rennes – Disney+ Premium

3:05 p.m. | Strasbourg vs. Auxerre – Disney+ Premium

3:05 p.m. | O. Marsella vs. Angers – Disney+ Premium

3:05 p.m. | Paris FC vs. O. Lyon – Disney+ Premium

3:05 p.m. | Nantes vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Copa del Rey – España

1:00 p.m. | Las Garres vs. Elche – América tvGO

3:00 p.m. | CD Yuncos vs. Rayo Vallecano – América tvGO

3:00 p.m. | Ciudad de Lucena vs. Villarreal – América tvGO

  • Copa Alemania

12:00 p.m. | Paderborn 07 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Mainz 05 vs. Stuttgart – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Colonia vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Fortuna Düsseldorf vs. Friburgo – Disney+ Premium

  • EFL Cup – Inglaterra

2:45 p.m. | Liverpool vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Wolverhampton vs. Chelsea – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Swansea City vs. Manchester City – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Newcastle vs. Tottenham – Disney+ Premium

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Fluminense vs. Ceará – Fanatiz

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. Austin FC – Apple TV

