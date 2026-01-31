Partidos de hoy, sábado 31 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 31 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 31 DE ENERO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Real Oviedo vs. Girona – DSports, DGO
10:15 a.m. | Osasuna vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2
12:30 p.m. | Levante vs. Atlético de Madrid – DSports, DGO
3:00 p.m. | Elche vs. Barcelona – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
10:00 a.m. | Leeds United vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | Wolverhampton vs. Bournemouth – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Brighton vs. Everton – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Chelsea vs. West Ham – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Liverpool vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Pisa Sporting vs. Sassuolo – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Nápoli vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 3
2:45 p.m. | Cagliari vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Unión Berlín – Disney+ Premium
9:30 a.m. | Augsburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium
9:30 a.m. | RB Leipzig vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5
12:30 p.m. | Hamburgo vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | París FC vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4
1:00 p.m. | Lorient vs. Nantes – Disney+ Premium
3:05 p.m. | AS Monaco vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5MONDE
- Campeonato Gaucho – Brasil
2:30 p.m. | Inter Santa María vs. Avenida
2:30 p.m. | Gremio vs Juventude – TyC Sports
2:30 p.m. | Novo Hamburgo vs. Guarany de Bage
2:30 p.m. | Monsson vs. Sao Luiz
2:30 p.m. | Ypiranga FC vs. EC Sao Jose
2:30 p.m. | SER Caxias vs. Internacional – TyC Sports
- Campeonato Paulista – Brasil
2:00 p.m. | Guaraní vs. Ponte Preta
6:30 p.m. | Sao Paulo vs. Santos – TyC Sports
6:30 p.m. | Primavera vs. Portuguesa
- Liga Profesional – Argentina
3:30 p.m. | San Lorenzo vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports
5:45 p.m. | Independiente vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, Disney+ Premium
8:00 p.m. | Talleres vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports
8:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. CA Huracán – Fanatiz, Disney+ Premium
- Liga MX – México
5:00 p.m. | América vs. Necaxa – ViX
6:00 p.m. | Atlas vs. Mazatlán – ViX
6:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Chivas Guadalajara – Disney+ Premium
8:00 p.m. | Monterrey vs. Tijuana – ViX
8:10 p.m. | León vs. Tigres UANL – ViX
- Amistoso internacional
5:00 p.m. | Atlético Nacional vs. Inter Miami – OneFootball PPV