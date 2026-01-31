Temas
Partidos de hoy, sábado 31 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 31 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 31 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 31 DE ENERO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Real Oviedo vs. Girona – DSports, DGO

10:15 a.m. | Osasuna vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. | Levante vs. Atlético de Madrid – DSports, DGO

3:00 p.m. | Elche vs. Barcelona – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. | Leeds United vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | Wolverhampton vs. Bournemouth – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Brighton vs. Everton – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Chelsea vs. West Ham – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Liverpool vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Pisa Sporting vs. Sassuolo – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Nápoli vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 3

2:45 p.m. | Cagliari vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Unión Berlín – Disney+ Premium

9:30 a.m. | Augsburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium

9:30 a.m. | RB Leipzig vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5

12:30 p.m. | Hamburgo vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | París FC vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. | Lorient vs. Nantes – Disney+ Premium

3:05 p.m. | AS Monaco vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5MONDE

  • Campeonato Gaucho – Brasil

2:30 p.m. | Inter Santa María vs. Avenida

2:30 p.m. | Gremio vs Juventude – TyC Sports

2:30 p.m. | Novo Hamburgo vs. Guarany de Bage

2:30 p.m. | Monsson vs. Sao Luiz

2:30 p.m. | Ypiranga FC vs. EC Sao Jose

2:30 p.m. | SER Caxias vs. Internacional – TyC Sports

  • Campeonato Paulista – Brasil

2:00 p.m. | Guaraní vs. Ponte Preta

6:30 p.m. | Sao Paulo vs. Santos – TyC Sports

6:30 p.m. | Primavera vs. Portuguesa

  • Liga Profesional – Argentina

3:30 p.m. | San Lorenzo vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports

5:45 p.m. | Independiente vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, Disney+ Premium

8:00 p.m. | Talleres vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports

8:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. CA Huracán – Fanatiz, Disney+ Premium

  • Liga MX – México

5:00 p.m. | América vs. Necaxa – ViX

6:00 p.m. | Atlas vs. Mazatlán – ViX

6:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Chivas Guadalajara – Disney+ Premium

8:00 p.m. | Monterrey vs. Tijuana – ViX

8:10 p.m. | León vs. Tigres UANL – ViX

  • Amistoso internacional

5:00 p.m. | Atlético Nacional vs. Inter Miami – OneFootball PPV

