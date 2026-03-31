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Partidos de hoy, martes 31 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, martes 31 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 31 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 31 DE MARZO

  • Repechaje internacional – FIFA

1:45 p.m. | Suecia vs Polonia – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Bosnia vs Italia – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Kosovo vs Turquía – Disney+

1:45 p.m. | República Checa vs Dinamarca – Disney+

4:00 p.m. | RD Congo vs Jamaica – DSports, DGO

10:00 p.m. | Irak vs Bolivia – DSports, DGO

  • Amistoso internacional – FIFA

11:00 a.m. | Serbia vs Arabia Saudita – Disney+

11:00 a.m. | Noruega vs Suiza – ESPN 2, Disney+

11:00 a.m. | Montenegro vs Eslovenia – Disney+

11:00 a.m. | San Marino vs Andorra – Disney+

12:00 p.m. | Hungría vs Grecia – Disney+

1:00 p.m. | Perú vs Honduras – América TV, ATV y movistar Deportes

1:30 p.m. | Escocia vs Costa de Marfil – ESPN 5, Disney+

1:45 p.m. | Inglaterra vs Japón – Disney+

1:45 p.m. | Países Bajos vs Ecuador – Disney+

1:45 p.m. | Austria vs Corea del Sur – Disney+

1:45 p.m. | Ucrania vs Albania – Disney+

1:45 p.m. | Irlanda vs Macedonia del Norte – Disney+

1:45 p.m. | Eslovaquia vs Rumanía – Disney+

2:00 p.m. | España vs Egipto – Disney+

6:00 p.m. | Estados Unidos vs Portugal – Disney+

6:15 p.m. | Argentina vs Zambia – Disney+

7:00 p.m. | Brasil vs Croacia – Disney+

  • FIFA Series – FIFA

1:00 a.m. | China vs Camerún – DAZN

4:10 a.m. | Australia vs Curazao – DAZN

7:00 a.m. | Kazajistán vs Comoras – Disney+

  • Primera División – Argentina

12:00 p.m. | Adovisi vs Argentinos Juniors – Disney+

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