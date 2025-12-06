Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 6 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Liga1 – Perú

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

LaLiga – España

8:00 p.m. | Villarreal vs Getafe – DSports, DGO

10:15 a.m. | Alavés vs Real Sociedad – ESPN 3, Disney+

12:30 p.m. | Real Betis vs FC Barcelona – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Bilbao vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+

Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Aston Villa vs Arsenal – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Tottenham vs Brentford – Disney+

10:00 a.m. | Manchester City vs Sunderland – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Bournemouth vs Chelsea – Disney+

10:00 a.m. | Newcastle vs Burnley – Disney+

10:00 a.m. | Everton vs Nottingham Forest – Disney+

12:30 p.m. | Leed United vs Liverpool – Disney+

FA Cup – Inglaterra

12:15 p.m. | Sutton United vs Shrewsbury Town – Disney+

2:30 p.m. | Chesterfield vs Doncaster Rovers – Disney+

Serie A – Italia

9:00 a.m. | Sassuolo vs Fiorentina – Disney+

12:00 p.m. | Inter Miami vs Como – Disney+

2:45 p.m. | Hellas Verona vs Atalanta – Disney+

Bundesliga – Alemania

9.30 a.m. | Augsburgo vs Leverkusen – Disney+

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs Unión Berlín – Disney+

9:30 a.m. | Colonia vs St. Pauli – Disney+

9:30 a.m. | Stuttgart vs Bayern Múnich – ESPN 2, Disney+

9:30 a.m. | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt – ESPN 5, Disney+

9:30 a.m. | Heidenheim vs Friburgo – Disney+

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Nantes vs Lens – Disney+

1:00 p.m. | Toulouse vs Strasburgo – Disney+

3:05 p.m. | PSG vs Rennes – ESPN 2, TV5MONDE, Disney+

Brasileirao – Brasil

4:30 p.m. | Mirassol vs Flamengo – L1 Play

MLS – Estados Unidos

2:30 p.m. | Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo