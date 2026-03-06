Partidos de hoy, viernes 6 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 6 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 6 DE MARZO
- Liga1 – Perú
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Real Madrid – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Napoli vs. Torino – Disney+
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach – Disney+
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | PSG vs. AS Mónaco – ESPN 5, Disney+
- FA Cup – Inglaterra
3:00 p.m. | Wolverhampton vs. Liverpool – Disney+
- Liga MX – México
5:00 p.m. | Necaxa vs. Pumas UNAM – Claro Sports YouTube, Pluto TV