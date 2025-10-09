Partidos de hoy, jueves 9 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 9 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 9 DE OCTUBRE
- Eliminatorias – UEFA
11:00 a.m. | Finlandia vs Lituania – ESPN 4, Disney+
1:45 p.m. | República Checa vs Croacia – Disney+
1:45 p.m. | Malta vs Países Bajos – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Escocia vs Grecia – Disney+
1:45 p.m. | Bielorrusia vs Dinamarca – Disney+
1:45 p.m. | Austria vs San Marino – Disney+
1:45 p.m. | Chipre vs Bosnia – Disney+
1:45 p.m. | Islas Feroe vs Montenegro – Disney+
- Eliminatorias 2026 – CAF
8:00 a.m. | Burundi vs Kenia – FIFA+
11:00 a.m. | Mozambique vs Guinea – FIFA+
11:00 a.m. | Somalia vs Argelia – FIFA+
11:00 a.m. | Botswana vs Uganda – FIFA+
11:00 a.m. | Liberia vs Namibia – FIFA+
11:00 a.m. | Malaui vs Guinea Ecuatorial – FIFA+
- Eliminatorias – Concacaf
7:00 p.m. | Nicaragua vs Haití – Concacaf GO, Conacaf YouTube
9:00 p.m. | Honduras vs Costa Rica – Concacaf GO, Conacaf YouTube
- Amistosos internacionales
1:00 p.m. | Rumanía vs Moldavia – Disney+
1:45 p.m. | Polonia vs Nueva Zelanda – Disney+
1:45 p.m. | Inglaterra vs Gales – Disney+
- Mundial Sub 20 – FIFA
2:30 p.m. | Estados Unidos vs Italia – DSports, DGO
6:00 p.m. | Marruecos vs Corea del Sur – DSports, DGO
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. | Libertad vs Nacional – Pluto TV
6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo – Pluto TV