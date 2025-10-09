Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 9 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 9 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 9 DE OCTUBRE

  • Eliminatorias – UEFA

11:00 a.m. | Finlandia vs Lituania – ESPN 4, Disney+

1:45 p.m. | República Checa vs Croacia – Disney+

1:45 p.m. | Malta vs Países Bajos – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Escocia vs Grecia – Disney+

1:45 p.m. | Bielorrusia vs Dinamarca – Disney+

1:45 p.m. | Austria vs San Marino – Disney+

1:45 p.m. | Chipre vs Bosnia – Disney+

1:45 p.m. | Islas Feroe vs Montenegro – Disney+

  • Eliminatorias 2026 – CAF

8:00 a.m. | Burundi vs Kenia – FIFA+

11:00 a.m. | Mozambique vs Guinea – FIFA+

11:00 a.m. | Somalia vs Argelia – FIFA+

11:00 a.m. | Botswana vs Uganda – FIFA+

11:00 a.m. | Liberia vs Namibia – FIFA+

11:00 a.m. | Malaui vs Guinea Ecuatorial – FIFA+

  • Eliminatorias – Concacaf

7:00 p.m. | Nicaragua vs Haití – Concacaf GO, Conacaf YouTube

9:00 p.m. | Honduras vs Costa Rica – Concacaf GO, Conacaf YouTube

  • Amistosos internacionales

1:00 p.m. | Rumanía vs Moldavia – Disney+

1:45 p.m. | Polonia vs Nueva Zelanda – Disney+

1:45 p.m. | Inglaterra vs Gales – Disney+

  • Mundial Sub 20 – FIFA

2:30 p.m. | Estados Unidos vs Italia – DSports, DGO

6:00 p.m. | Marruecos vs Corea del Sur – DSports, DGO

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. | Libertad vs Nacional – Pluto TV

6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo – Pluto TV

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo