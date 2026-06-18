Partidos de hoy, jueves 18 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 18 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 18 DE JUNIO Copa del Mundo 11:00 a.m. | República Checa vs. Sudáfrica – D Sports, DGO, Paramount+, DAZN 2:00 p.m. | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – América TV, América tvGO, D Sports, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN 5:00 p.m. | Canadá vs. Qatar – D Sports, DGO, Paramount+, DAZN 8:00 p.m. | México vs. Corea del Sur – América tvGO, D Sports, DGO, Paramount+, DAZN MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ