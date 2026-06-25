Partidos de hoy, jueves 25 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 25 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 25 DE JUNIO

Copa del Mundo

3:00 p.m. | Curazao vs Costa de Marfil – DGO, DSports, Paramount+

3:00 p.m. | Ecuador vs Alemania – América, DSports, DGO, Paramount+, Disney+, América tvGO

6:00 p.m. | Japón vs Suecia – DGO, DSports, Paramount+

6:00 p.m. | Túnez vs Países Bajos – DGO, DSports, Paramount+

9:00 p.m. | Turquía vs Estados Unidos – DGO, DSports, Paramount+

9:00 p.m. | Paraguay vs Australia – DGO, DSports, Paramount+

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