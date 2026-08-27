Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 27 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 27 DE AGOSTO
- Copa de la Liga – Perú
3:00 p.m. | ADT vs. CD Moquegua – Bicolor+ YouTube, Juntos TV
- Europa League – UEFA
12:00 p.m. | Red Bull Salzburgo vs. Mjallby AIF – OneFootball TV
1:00 p.m. | AGF Aarhus vs. Benfica – OneFootball TV
1:00 p.m. | FC Thun vs. Lech Poznan – – OneFootball TV
- LaLiga – España
1:30 p.m. | Celta de Vigo vs. Osasuna – DSports, DGO, Paramount+
2:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club – DSports, DGO, Paramount+
- Carabao Cup – Inglaterra
1:30 p.m. | Chelsea vs. Luton Town – Disney+
- Conference League – UEFA
11:45 a.m. | AS Mónaco vs. Górnik Zabrze – OneFootball TV
11:45 a.m. | Friburgo vs. Motherwell – OneFootball TV
12:00 p.m. | Hradec Králové vs. Panathinaikos – OneFootball TV
12:00 p.m. | Inter Club d’Escaldes vs. FC Drita – OneFootball TV
12:00 p.m. | Riga FC vs. KI Klaksvik – OneFootball TV
1:00 p.m. | Hapoel Tel Aviv vs. Atalanta – OneFootball TV
1:00 p.m. | St. Gallen vs. Nordsjaelland – OneFootball TV
1:30 p.m. | Borac Banja Luka vs. Vikingur – OneFootball TV
1:30 p.m. | Austria Wien vs. SC Braga – OneFootball TV
1:30 p.m. | Brighton vs. Tromso – OneFootball TV
- Copa de Brasil
6:00 p.m. | Internacional vs. Gremio – One Football TV, DSports, DGO, Paramount+
- Copa Argentina
5:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. Barracas Central – TyC Sports Internacional
7:15 p.m. | Platense vs. Instituto – TyC Sports Internacional