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Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 27 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 27 DE AGOSTO

  • Copa de la Liga – Perú

3:00 p.m. | ADT vs. CD Moquegua – Bicolor+ YouTube, Juntos TV

  • Europa League – UEFA

12:00 p.m. | Red Bull Salzburgo vs. Mjallby AIF – OneFootball TV

1:00 p.m. | AGF Aarhus vs. Benfica – OneFootball TV

1:00 p.m. | FC Thun vs. Lech Poznan – – OneFootball TV

  • LaLiga – España

1:30 p.m. | Celta de Vigo vs. Osasuna – DSports, DGO, Paramount+

2:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club – DSports, DGO, Paramount+

  • Carabao Cup – Inglaterra

1:30 p.m. | Chelsea vs. Luton Town – Disney+

  • Conference League – UEFA

11:45 a.m. | AS Mónaco vs. Górnik Zabrze – OneFootball TV

11:45 a.m. | Friburgo vs. Motherwell – OneFootball TV

12:00 p.m. | Hradec Králové vs. Panathinaikos – OneFootball TV

12:00 p.m. | Inter Club d’Escaldes vs. FC Drita – OneFootball TV

12:00 p.m. | Riga FC vs. KI Klaksvik – OneFootball TV

1:00 p.m. | Hapoel Tel Aviv vs. Atalanta – OneFootball TV

1:00 p.m. | St. Gallen vs. Nordsjaelland – OneFootball TV

1:30 p.m. | Borac Banja Luka vs. Vikingur – OneFootball TV

1:30 p.m. | Austria Wien vs. SC Braga – OneFootball TV

1:30 p.m. | Brighton vs. Tromso – OneFootball TV

  • Copa de Brasil

6:00 p.m. | Internacional vs. Gremio – One Football TV, DSports, DGO, Paramount+

  • Copa Argentina

5:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. Barracas Central – TyC Sports Internacional

7:15 p.m. | Platense vs. Instituto – TyC Sports Internacional

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