Partidos de hoy, martes 12 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 12 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 12 DE MAYO
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Celta vs Levante – DSports, DGO
1:00 p.m. | Real Betis vs Elche – ESPN 5, Disney+
2:30 p.m. | Osasuna vs Atlético de Madrid – DSports, DGO
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | Belgrano vs Unión Santa Fe – TyC Sports
7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Huracán – Disney+
- Copa Brasil
7:30 p.m. | Fluminense vs Operario – DSports, DGo