Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 16 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | ADT vs UTC – L1 Max, L1 Play

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Athletic vs Arsenal – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | PSV vs Saint Gilloise – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Tottenham vs Villarreal – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Juventus vs Borussia Dortmund – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Benfica vs Qarabag – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Marsella – ESPN, Disney+

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Vélez vs Racing – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Fluminense – DSports, DGO

  • Champions League Elite – AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Duhail – Disney+

  • Carabao Cup – Inglaterra

2:00 p.m. | Brentford vs Aston Villa – Disney+

  • MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | Inter Miami vs Seatttle Sounders – MLS Season Pass

