Partidos de hoy, martes 16 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 16 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 16 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | ADT vs UTC – L1 Max, L1 Play
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Athletic vs Arsenal – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | PSV vs Saint Gilloise – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Tottenham vs Villarreal – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Juventus vs Borussia Dortmund – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Benfica vs Qarabag – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Marsella – ESPN, Disney+
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Vélez vs Racing – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Lanús vs Fluminense – DSports, DGO
- Champions League Elite – AFC
1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Duhail – Disney+
- Carabao Cup – Inglaterra
2:00 p.m. | Brentford vs Aston Villa – Disney+
- MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. | Inter Miami vs Seatttle Sounders – MLS Season Pass