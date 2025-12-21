Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 21 de diciembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 21 de diciembre de 2025.

HUÉRFANOS SIN BONOS

La promesa de apoyo económico y psicológico a los huérfanos de los transportistas asesinados por la ola de extorsiones sigue sin cumplirse. Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los ataques al transporte público dejaron 91 muertos, entre conductores, cobradores y pasajeros. El gobierno de Dina Boluarte se comprometió a ayudar económicamente a las familias de las víctimas, sobre todo a los huérfanos, pero el Ministerio del Interior entregó al INABIF solo una lista con 40 conductores fallecidos. Ana Briceño, de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, descubrió que no existe un registro completo de víctimas, pese a que las extorsiones han marcado el 2025. También recogió los testimonios de dos familias de choferes de la empresa El Rápido, asesinados por sicarios en el 2024. Sus casos siguen sin resolverse.

LA INSULINA PROHIBIDA

Una insulina usada por miles de pacientes con diabetes en el Perú fue retirada por representar un grave riesgo para la salud. Se trata de la Wosulin, un medicamento importado desde la India que no cumple con buenas prácticas de fabricación, según una alerta oficial de Digemid. Pese a la orden de inmovilización, la Unidad de Investigación de Latina Noticias descubrió que sigue siendo distribuida en hospitales públicos y vendida en farmacias, mientras pacientes muchos de ellos niños, dependen de ella para sobrevivir. La razón del retiro del medicamento es por las posibles toxinas, impurezas y manipulación en su proceso de producción, confirmadas tras una inspección del propio Ministerio de Salud en la India. Madres de pacientes denuncian que el Estado no cumple las normas que garantizan insulinas seguras y adecuadas.

MIDIS: FUNCIONARIOS SIN SANCIÓN

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que, a más de un año del destape del escándalo de corrupción en Qali Warma, rebautizado como Wasi Mikuna y luego como Programa de Alimentación Escolar, los responsables no solo no han sido sancionados de forma definitiva, sino que varios continúan cobrando sueldos del Estado. Funcionarios acusados de recibir coimas de la empresa Frigoinca para manipular menús y especificaciones técnicas de los alimentos escolares lograron revertir sus destituciones por errores administrativos del Midis. Algunos fueron reincorporados, otros permanecen suspendidos en casa, pero con salario, mientras que dos están prófugos y otros enfrentan prisión preventiva.

EL MANU BAJO AMENAZA

La biosfera del Manu, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y Patrimonio Natural de la Humanidad, enfrenta una grave amenaza por el avance del narcotráfico y, especialmente, de la minería ilegal. José Vásquez y Carlos Huamán viajaron a la selva cusqueña y encontraron que estas actividades ilícitas están ocupando ríos, quebradas y zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, provocando deforestación, alteración de cauces, contaminación con mercurio y graves daños a la flora, fauna y pueblos originarios. Aunque se han realizado operativos e incautaciones millonarias, el impacto ambiental persiste y las redes ilegales reaparecen con rapidez. Además del daño ecológico, la minería ilegal afecta al turismo, principal motor económico de la región, reduciendo la llegada de visitantes.