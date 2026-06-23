Partidos de hoy, martes 23 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 23 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 23 DE JUNIO
- Copa del Mundo
12:00 p.m. | Portugal vs Uzbekistán – DSports, DGO, Paramount+
3:00 p.m. | Inglaterra vs Ghana – DSports, DGO, Disney+, Paramount+
6:00 p.m. | Panamá vs Croacia – DSports, DGO, Paramount+
9:00 p.m. | Colombia vs RD Congo – América TV, DSports, DGO, América tvGO, Disney+, Paramount+