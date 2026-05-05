Partidos de hoy, martes 5 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 5 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 5 DE MAYO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Rosario Central va Libertad – ESPN 2, Disney+
5:00 p.m. | Sporting Cristal vs Palmeiras – ESPN, Disney+
7:00 p.m. | UCV vs Independiente del Valle – ESPN 2, Disney+
7:00 p.m. | Barcelona vs Boca Juniors – ESPN, Disney+, Telefé, Pluto TV
7:30 p.m. | Always Ready vs Lanús – ESPN 7, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Caracas FC – ESPN 3, Disney+
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Gremio – ESPN 5, Disney+
5:00 p.m. | Juventud vs Atlético Mineiro – DGO
7:30 p.m. | Deportivo Recoleta vs Santos – DGO
7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Cienciano – DSports, DGO
9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs San Lorenzo – ESPN, Disney+
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Arsenal vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+
- Concachampions – Concacaf
8:30 p.m. | Tigres vs Nashville – Disney+