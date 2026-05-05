Partidos de hoy, martes 5 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 5 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 5 DE MAYO

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Rosario Central va Libertad – ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Sporting Cristal vs Palmeiras – ESPN, Disney+

7:00 p.m. | UCV vs Independiente del Valle – ESPN 2, Disney+

7:00 p.m. | Barcelona vs Boca Juniors – ESPN, Disney+, Telefé, Pluto TV

7:30 p.m. | Always Ready vs Lanús – ESPN 7, Disney+

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Caracas FC – ESPN 3, Disney+

5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Gremio – ESPN 5, Disney+

5:00 p.m. | Juventud vs Atlético Mineiro – DGO

7:30 p.m. | Deportivo Recoleta vs Santos – DGO

7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Cienciano – DSports, DGO

9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs San Lorenzo – ESPN, Disney+

Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Arsenal vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+

Concachampions – Concacaf

8:30 p.m. | Tigres vs Nashville – Disney+

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