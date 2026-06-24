Partidos de hoy, miércoles 24 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 24 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

Copa del Mundo

2:00 p.m. | Suiza vs Canadá – DSports, DGO, Paramount+

2:00 p.m. | Bosnia vs Qatar – DSports, DGO, Paramount+

5:00 p.m. | Escocia vs Brasil – DSports, América, DGO, Paramount+, Disney+

5:00 p.m. | Marruecos vs Haití – DSports, DGO, Paramount+

8:00 p.m. | República Checa vs México – DSports, DGO, Paramount+

8:00 p.m. | Sudáfrica vs Corea del Sur – DSports, DGO, Paramount+

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