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Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 26 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

  • Copa de la Liga – Perú

3:00 p.m. | Atlético Grau vs Sport Boys – Bicolor+

3:00 p.m. | Sporting Cristal vs Sport Huancayo – América TV, Bicolor+

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | AEK Athens vs Levski Sofia – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Celje vs Slovan Bratislava – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Viking vs Dinamo Zagreb – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe – ESPN 3, Disney+

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Madrid vs Real Sociedad – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | River Plate vs Santa Fe – ESPN, Disney+

  • Conference League – UEFA

11:45 a.m. | Rapid Wien vs Hearts – Hearts TV, ORF eins, ORF ON, Canal 11

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