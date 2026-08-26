Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 26 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
- Copa de la Liga – Perú
3:00 p.m. | Atlético Grau vs Sport Boys – Bicolor+
3:00 p.m. | Sporting Cristal vs Sport Huancayo – América TV, Bicolor+
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | AEK Athens vs Levski Sofia – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Celje vs Slovan Bratislava – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Viking vs Dinamo Zagreb – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe – ESPN 3, Disney+
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Madrid vs Real Sociedad – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | River Plate vs Santa Fe – ESPN, Disney+
- Conference League – UEFA
11:45 a.m. | Rapid Wien vs Hearts – Hearts TV, ORF eins, ORF ON, Canal 11