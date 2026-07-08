Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 8 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 8 DE JULIO
- Copa Ecuador
5:30 p.m. | Deportivo Santo Domingo vs Independiente del Valle – DSports, DGO
8:00 p.m. | Independiente Junior vs LDU Quito – DSports, DGO