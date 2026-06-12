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Partidos de hoy, viernes 12 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 12 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 12 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 12 DE JUNIO

  • Copa del Mundo

2:00 p.m. | Canadá vs Bosnia y Herzegovina – DSports, DGO, Disney+, Paramount+

9:00 p.m. | Estados Unidos vs Paraguay – DSports, DGO, Paramount+

  • Copa de la Liga – Perú

1:00 p.m. | Unión Minas vs. ADT

3:30 p.m. | Bentín Tacna Heroica vs. Melgar

8:00 p.m. | Pirata FC vs. Universitario

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