Partidos de hoy, viernes 26 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 26 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 26 DE JUNIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | Senegal vs Irak – DSports, DGO, Paramount+
2:00 p.m. | Noruega vs Francia – América, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+
7:00 p.m. | Uruguay vs España – DSports, América TV, DGO Paramount+, América tvGO, Disney+
7:00 p.m. | Cabo Verde vs Arabia Saudita – DSports, DGO Paramount+
10:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Bélgica – DSports, DGO, Paramount+
10:00 p.m. | Egipto vs Irán – DSports, DGO, Paramount+