Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 14

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 14 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima enfrenta en Matute a Sporting Cristal, mientras Universitario visita a Sport Boys en el Callao.

Viernes 8 de mayo

FINAL | UTC 1-2 FC Cajamarca

Sábado 9 de mayo

1:00 p.m. | CD Moquegua vs. ADT

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Cienciano

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Domingo 10 de mayo

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Juan Pablo II

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Chankas

Lunes 4 de mayo

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

8:30 p.m. | Sport Boys vs. Universitario

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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