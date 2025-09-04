Perú vs Paraguay: fecha y hora del último partido de Eliminatorias 2026

La selección peruana quedó eliminada del mundial 2026, pues este jueves perdió 3-0 ante Uruguay en Montevideo, sin embargo, aún le queda un partido por jugar. Este martes 9 de septiembre recibe a Paraguay en el estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para este encuentro, Paraguay ya llega clasificado al mundial, pues su empate sin goles ante Ecuador en Asunción le dio la clasificación directa al evento más grande del fútbol, mientras que la ‘Bicolor’ confirmó su eliminación del mundial, pues ni ganando en Lima puede ir al repechaje.

PERÚ VS PARAGUAY: FECHA Y HORA DEL PARTIDO

El partido entre Perú y Paraguay por la fecha 18 de Eliminatorias se juega este martes 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde (horario peruano) en el estadio Nacional de Lima. Los hinchas peruanos ya adquirieron sus entradas para este evento y esperan apoyar a su selección pese al mal momento.

