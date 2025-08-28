‘Pipo’ Gorosito y su ‘deseo’ de clasificar a las semifinales de Sudamericana: “Ojalá podamos ir directo”

Alianza Lima aún sigue a la espera de su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues la suspensión del partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol debido a los incidentes de violencia que se dieron en Argentina.

Ahora, la Conmebol aún evalúa la decisión que tomará en cuanto a la cancelación del partido, pues ambos clubes tuvieron hasta el miércoles 27 de agosto de presentar sus descargos y ahora se espera la decisión final: si ambos equipos quedan eliminados o la sanción que tendrán para continuar en competencia.

Ante ello, ‘Pipo’ Gorosito fue consultado sobre el futuro de Alianza Lima en la Copa, pues se habló de la posibilidad de que clasifiquen de manera directa a las semifinales del torneo ya que Independiente y U de Chile quedarían eliminados por las faltas cometidas.

“Dios quiera que sea así (sobre clasificar a semifinales de manera directa). Si uno puede pasar sin jugar sería 100 veces mejor. También por los premios, al club le viene espectacular”, indicó Gorosito en una entrevista con ESPN.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana para Alianza Lima, se juegan el 18 y 25 de septiembre. Los ‘íntimos’ primero jugarán en Matute y luego deberán visitar a su rival y definir su futuro en el torneo internacional.

