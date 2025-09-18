¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante la U de Chile para clasificar a semifinales?

Alianza Lima empató ante la U de Chile en Matute, pues el equipo ‘blanquiazul’ igualó 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva y ahora deberá definir la llave de cuartos de final en Coquimbo ante el conjunto chileno. Si bien se anotaron goles en el encuentro de ida, estos fueron anulados por el VAR.

El próximo jueves 25 de septiembre se juega la vuelta de este encuentro, U de Chile jugará en Coquimbo debido a la sanción que mantiene por parte de Conmebol de jugar sin público, pues tras los incidentes violentos que ocurrieron en el partido con Independiente en Argentina, el club mapocho fue sancionado.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA ALIANZA LIMA PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES DE LA SUDAMERICANA?

Alianza Lima viajará a Chile con el objetivo de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, sin embargo, deberá tener un resultado óptimo para lograr este objetivo. En esta nota de Latina Noticias, te contamos qué resultados necesita obtener el equipo de ‘Pipo’ Gorosito.

Si Alianza Lima gana , clasificará directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana.

, clasificará directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana. Si Alianza Lima pierde , quedará fuera de la Copa Sudamericana.

, quedará fuera de la Copa Sudamericana. Si Alianza Lima empata, definirá ante la U de Chile en la tanda de penales.

