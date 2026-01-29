¿Quién es Mano Menezes y cuántos títulos tiene el nuevo DT de la selección peruana?

El brasileño Mano Menezes fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol como nuevo entrenador de la selección, con el objetivo de encaminar a la ‘Bicolor’ rumbo al Mundial 2030. A sus 63 años, llega con amplia experiencia en clubes y una trayectoria marcada por títulos y ciclos exigentes.

Mano Menezes asumirá la conducción de la Selección Peruana tras un largo proceso de evaluación liderado por Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF. El técnico brasileño será anunciado oficialmente el jueves 29 de enero y se convertirá en el sucesor de Jorge Fossati, luego de los interinatos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto.

Con una carrera desarrollada principalmente en Brasil, Menezes ha dirigido a clubes históricos como Corinthians, Gremio, Cruzeiro, Internacional y Fluminense. Su último trabajo fue al frente de Gremio en la temporada 2025, donde terminó noveno en el Brasileirao y dirigió al defensor Erick Noriega, a quien consolidó como titular.

La trayectoria y los títulos de Mano Menezes

El nuevo DT de Perú inició su carrera como entrenador en 1997 y alcanzó notoriedad al ascender a Gremio en 2005. Con el club gaúcho ganó los Campeonatos Gaúchos de 2006 y 2007 y fue subcampeón de la Copa Libertadores. En Corinthians logró el ascenso al Brasileirao y conquistó la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista en 2009.

Estos logros le permitieron dirigir a la selección de Brasil entre 2010 y 2012, etapa que concluyó tras la Copa América 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Posteriormente, sumó dos Copas de Brasil (2017 y 2018) y dos Campeonatos Mineiros (2018 y 2019) con Cruzeiro, además de experiencias en China y Arabia Saudita.

Su último título fue la Recopa Gaúcha en 2025 con Gremio. En total, Mano Menezes cuenta con múltiples campeonatos nacionales y una amplia experiencia en contextos de alta presión.

El debut de Mano Menezes con Perú

Mano Menezes debutará como entrenador de la Selección Peruana en la fecha FIFA de marzo. Según información preliminar, la FPF gestiona partidos amistosos ante selecciones clasificadas al Mundial 2026, que marcarán el inicio oficial del ciclo del técnico brasileño al frente de la ‘Bicolor’.

