INPE reubica a 80 internos entre penales de Amazonas y San Martín

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), trasladó a 80 internos del penal de Bagua Grande (Amazonas) hacia el establecimiento de Pampas de Sananguillo (San Martín) como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario.

Este es el segundo traslado hacia dicho penal, tras la verificación del ministro Luis Jiménez Borra, quien constató la disponibilidad de espacios el pasado 20 de abril, lo que permitió el reordenamiento de su población penitenciaria para mejorar la gestión en la zona nororiental del país.

El operativo contó con 21 agentes del INPE y se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando el control en ambos establecimientos. Estas acciones buscan reducir el hacinamiento, fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones del sistema penitenciario a nivel nacional.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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