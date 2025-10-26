Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora y dónde ver el clásico español 2025

El clásico del fútbol mundial vuelve con una nueva edición que promete emociones al límite. Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan por el liderato de LaLiga 2025, en un duelo que reúne historia, talento y orgullo.

El equipo de Xabi Alonso llega como puntero con dos puntos de ventaja, mientras que los dirigidos por Hansi Flick buscan redimirse tras varios tropiezos que encendieron las alarmas en el Camp Nou.

Este encuentro no solo define la cima del campeonato, sino que también enfrenta a dos generaciones: Kylian Mbappé, figura y goleador merengue, frente a Lamine Yamal, el joven de 17 años que representa el futuro del Barça.

A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver el Real Madrid vs FC Barcelona EN VIVO, el clásico más esperado del año.

¿A QUÉ HORA VER REAL MADRID VS FC BARCELONA?

Ciudad de México: 9:15 a.m.

Bogotá: 10:15 a.m.

Lima: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Miami: 11:15 a.m.

Buenos Aires: 12:15 p.m.

Madrid: 4:15 p.m.

¿DÓNDE VER REAL MADRID VS FC BARCELONA?

España: DAZN y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: ESPN y Disney+

América Central y República Dominicana: Sky y Rush Sports

Resto de Latinoamérica: Sky, IZZI, Disney+ y ESPN DSports

El Real Madrid vs. Barcelona 2025 promete ser más que un partido, un espectáculo global donde se miden estilos, generaciones y estrategias. Sea cual sea el resultado, este clásico volverá a demostrar por qué el fútbol español sigue siendo una de las mayores pasiones del planeta.