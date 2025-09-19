Renato Tapia y la publicación que hizo tras la designación de Manuel Barreto como DT interino

Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol anunció a Manuel Barreto como nuevo DT interino de la selección peruana en lo que resta del año y ante la información, el jugador de la ‘Bicolor’, Renato Tapia, compartió un polémico tuit en su cuenta que dejó varios comentarios.

“Oh sorpresa, que levante la mano el que no se lo esperaba”, escribió el futbolista del Al-Wasl FC minutos después del anuncio de la FPF en sus cuentas oficiales. Dicha publicación en X tuvo diversas reacciones en redes sociales.

oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba 👏🏽 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) September 19, 2025

Cabe mencionar que luego del Perú vs Uruguay en Montevideo, se pudo conocer que Tapia y algunos compañeros de la selección peruana le pidieron al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que Óscar Ibáñez continúe a cargo de la Bicolor hasta los amistosos de noviembre.

Si bien se llegó a un acuerdo, previo a la última fecha de Eliminatorias, se le informó a Ibáñez que no continuaría a cargo de la selección peruana y que su vínculo con la Bicolor terminaba luego del Perú vs Paraguay.

