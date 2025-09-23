Ricardo Gareca no volverá a dirigir a la selección peruana: esto dijo el ‘Tigre’

No volverá jamás. Ricardo Gareca fue contundente con su posible regreso a la selección peruana y aseguró que no volverá a ponerse el buzo de la ‘Bicolor’, pues es un ciclo cerrado para él y no piensa en retornar a Lima para asumir la dirección técnica del equipo para las Eliminatorias 2030.

Pues así lo confirmó el propio ‘Tigre‘ en una entrevista a un medio colombiano, donde además negó que haya recibido una oferta para dirigir a la selección de Venezuela tras quedar fuera del mundial 2026, como tampoco alguna propuesta de retornar al Perú.

“En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”, declaró Gareca a ‘El vbar Caracol’.

Cabe mencionar que Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la Bicolor en el 2022 y desde ese momento, la ‘Bicolor’ no pudo encontrar un rumbo para seguir con el buen trabajo. Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez estuvieron dirigiendo la selección peruana, sin embargo, no se logró ningún objetivo.

