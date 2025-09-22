Roban a jugadores de Ayacucho FC en pleno partido de Liga 1: esto se sabe

El partido entre Ayacucho FC y Alianza Atlético terminó en un insólito episodio de inseguridad. Mientras se disputaba el encuentro en el estadio Campeones del 36, en Sullana, delincuentes robaron pertenencias del plantel visitante en pleno desarrollo del juego.

El hecho ocurrió a los 53 minutos del segundo tiempo, cuando se reportó movimiento inusual en el banco de suplentes de Ayacucho FC. La transmisión oficial del partido informó que seis jóvenes robaron algunos objetos de utilería.

“Problemas de seguridad aquí en el estadio. Lamentablemente, un grupo de jovencitos le ha quitado ciertas pertenencias de utilería a la gente de Ayacucho FC en el banco de suplentes. En estos momentos se está acercando la Policía y el cuarto árbitro para supervisar el robo que se acaba de producir durante el partido“, indicó la reportera de L1MAX.

Asimismo, mencionó que, tras el hecho delictivo, los futbolistas del cuadro ayacuchano quedaron muy preocupados, ya que en los vestuarios del estadio se encontraban sus objetos personales y querían saber si es que estos se encontraban a buen recaudo.

DURA DERROTA PARA AYACUCHO FC

Más allá del incidente, Ayacucho FC sufrió una dura derrota en Sullana. Alianza Atlético ganó 3-0 con doblete de Agustín Graneros y gol de Guillermo Larios. El equipo ayacuchano, dirigido por Sergio Castellanos, terminó con un jugador menos tras la expulsión de Pedro Paral.

Con este resultado, Ayacucho FC quedó en el puesto 16 con solo 7 puntos, hundido en la parte baja de la tabla. En cambio, Alianza Atlético escaló al puesto 11 con 10 unidades. En la próxima fecha, los ayacuchanos recibirán a Juan Pablo II, mientras que los sullanenses visitarán a ADT de Tarma.