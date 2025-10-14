Selección de Sudamérica muy cerca de clasificar al Mundial 2026, pero por Concacaf

En cada eliminatoria mundialista, varias selecciones modestas sueñan con hacer historia. Esta vez, un seleccionado de Sudamérica, que no pertenece a Conmebol, sino a Concacaf, lidera su grupo y podría lograr su primera clasificación a un mundial. Se trata de Surinam.

Aunque se encuentra en Sudamérica, Surinam —con poco más de 600.000 habitantes— mantiene fuertes lazos culturales con el Caribe. Su idioma oficial es el neerlandés, herencia de su pasado como colonia de Países Bajos. Además, comparte vínculos históricos con Guyana y Guyana Francesa, también participantes de la Concacaf.

Miembro fundador de la Concacaf en 1961, Surinam optó por competir en esta confederación ante la falta de interés de la Conmebol, más centrada en las potencias futbolísticas del continente.

El formato actual de la clasificación de la Concacaf contempla tres grupos de cuatro selecciones tras dos rondas previas. Los líderes avanzan directamente al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos acceden al repechaje intercontinental.

Surinam encabeza el Grupo A con 6 puntos, tras empatar de visita 1-1 con Panamá e igualar en los descuentos con Guatemala, también 1-1. Le siguen Panamá con seis unidades, igual diferencia de goles, pero menos goles a favor, y Guatemala con cinco puntos. En noviembre definirá su futuro cuando cierre el proceso eliminatorio recibiendo a El Salvador y visitando a Guatemala.

