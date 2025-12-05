Selección peruana de Béisbol ganó medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de Béisbol cayó ante Colombia en la final de los Juegos Bolivarianos 2025 y se quedó con la medalla de plata, lo sorprendente de este logro es que la escuadra ‘bicolor’ logró eliminar a Venezuela en el juego pasado, quien era el equipo favorito para llevarse el oro.

Juan Carlos Perozo, entrenador de la selección de béisbol, conversó en exclusiva con Latina Noticias tras obtener la medalla de plata y mencionó estar contento por lo obtenido durante los Juegos Bolivarianos 2025. Asimismo, Perozo explicó de dónde vienen sus jugadores, ya que muchos creen que la mayoría de integrantes son venezolanos.

“No es así, de 28 jugadores, 18 son nacidos en Perú, 4 son hijos de peruanos nacidos en Venezuela, 1 hijo de peruanos nacidos en USA y 1 solo jugador venezolano nacionalizado peruano”, explicó el entrenador Perozo. Asimismo, detalló quiénes son los deportistas nacieron en otros países pero tienen padres peruanos.

Daniel Ramírez – deportista venezolano nacionalizado peruano.

– deportista venezolano nacionalizado peruano. Gianmarco Vega – nació en Estados Unidos y su madre es peruana.

– nació en Estados Unidos y su madre es peruana. Marco Castellano – nació en Venezuela y su madre es peruana.

– nació en Venezuela y su madre es peruana. Josué Salas – nació en Venezuela y su padre es peruano.

– nació en Venezuela y su padre es peruano. Gabriel Hernández – nació en Venezuela y su papá es peruano.

– nació en Venezuela y su papá es peruano. Denilson Santoyo – nació en Venezuela y su papá es peruano.

– nació en Venezuela y su papá es peruano. River Zevallos – nació en Perú y se fue a Venezuela a los 2 años, sin embargo, volvió a los 17 y se formó en Perú.

Asimismo, Perozo indica que en la selección de béisbol hay varios deportistas que tienen apellidos japoneses pero es un tema por parte de sus abuelos quienes son asiáticos pero mantienen el apellido gracias a sus hijos y nietos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7