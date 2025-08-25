Alex Valera y Edison Flores son desconvocados de la selección peruana: esta es la razón

Lo último. La selección peruana sufre dos bajas en su primer día de entrenamiento, pues Alex Valera y Edison Flores han sido desconvocados del combinado patrio debido a una lesión por lo que no podrán jugar ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima por la última fecha de Eliminatorias 2026.

Los jugadores estuvieron en la primera práctica de la selección peruana, sin embargo, presentaron un desgarro por lo que les impedirá seguir entrenando con la ‘Bicolor’ en los próximos días hasta los partidos frente a Uruguay y Paraguay.

“La FPF informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizado a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria”, informó la FPF.

Cabe mencionar que en su lugar, el técnico Óscar Ibáñez anunció la convocatoria del atacante ‘crema’, José Rivera, quien se unirá a las prácticas de la selección peruana desde este martes 26 de agosto en Videna.

