Selección Peruana: lista oficial de convocados para los duelos amistosos frente a Rusia y Chile en la Fecha FIFA
La Selección Peruana ya conoce a los futbolistas que defenderán la camiseta nacional en los próximos encuentros internacionales. Este jueves 6 de noviembre, el técnico Manuel Barreto dio a conocer la lista de convocados para los amistosos ante Rusia y Chile, correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre.
Los entrenamientos de la Blanquirroja se desarrollarán los días 7 y 8 de noviembre en Lima. Luego, el plantel viajará a Europa para afinar los últimos detalles de su preparación antes de los compromisos internacionales.
El primer duelo será el 12 de noviembre ante Rusia, en el Gazprom Arena de San Petersburgo, desde las 12:00 p.m. (hora peruana). Posteriormente, el equipo volverá a tener acción el 18 de noviembre, cuando se enfrente a Chile en el Estadio Fisht de Sochi, también a las 12:00 p.m.
❤️ 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗶𝗲𝗹 🔥#adidaspe 🇵🇪#creadoconadidas#adidasFootball pic.twitter.com/ZNjaZWmcAc
— La Bicolor (@SeleccionPeru) November 5, 2025
CONVOCADOS POR MANUEL BARRETO
- Arqueros
Pedro Gallese (35), Diego Enríquez (Sporting Cristal, 23), Diego Romero (Banfield, 24), César Bautista (Sporting Cristal, 18) [sparring]
- Defensas
Renzo Garcés (Alianza Lima, 29), Miguel Araujo (Sporting Cristal, 31), Luis Abram (Sporting Cristal, 29), César Inga (Universitario, 23), Rafael Guzmán (Universitario, 17) [sparring], Matías Lazo (Melgar, 22), Marcos López (FC Copenhague, 25), Cristian Carbajal (Sport Boys, 26), Fabio Gruber (FC Nurnberg, 23), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt, 18) [sparring]
- Mediocampistas
Jesús Pretell (Sporting Cristal, 26), Martín Távara (Sporting Cristal, 26), Maxloren Castro (Sporting Cristal, 17), Jairo Concha (Universitario, 26), Jesús Castillo (Universitario, 24), Carlos Cabello (ADT, 28), Erick Noriega (Gremio, 24), Piero Quispe (Sidney FC, 24), Francesco Andrealli (Como 1907, 18) [sparring], Piero Cari (Alianza Lima, 18)
- Delanteros
Álex Valera (Universitario, 29), Kevin Quevedo (Alianza Lima, 28), Jhonny Vidales (Melgar, 33), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps, 22), Joao Grimaldo (Riga FC, 22), Jair Moretti (Sporting Cristal, 18) [sparring], Bryan Reyna (Belgrano, 27), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona, 28), Yordy Reyna (Rodina Moscú, 32)
¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗟𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪!
Presentamos la lista de convocados para los amistosos ante Rusia 🇷🇺 y Chile 🇨🇱.
📎 https://t.co/SxtdOL1gA1#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/tqUZ9kklfD
— La Bicolor (@SeleccionPeru) November 6, 2025