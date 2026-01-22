Sergio Peña se pronuncia tras acusación en su contra por abuso sexual

El futbolista Sergio Peña se pronunció en sus redes sociales horas después de que se diera a conocer que una mujer argentina lo acusa a él y a otros dos jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, por abuso sexual, hecho que habría ocurrido en un hotel de Uruguay.

A través de su cuenta de Instagram, el volante que también defendió a la selección peruana “negó tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”.

Asimismo, dijo ser “plenamente consciente de la gravedad de la denuncia”, expresó su “total respeto y empatía hacia la persona denunciante” y aseguró que estará “en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario”.

“Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas”, remarcó Sergio Peña.

Cabe recordar que Alianza Lima estuvo varios días en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. La agresión sexual se habría producido el día 18 de enero en el Hyatt Centric en Montevideo.

Tras conocerse la denuncia, los tres jugadores involucrados (Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco) fueron separados indefinidamente del plantel de Alianza Lima.

