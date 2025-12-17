Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO: Alianza y Cristal conocen a sus rivales

Este jueves 18 de diciembre se realizará el sorteo de las primeras fases de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Alianza Lima y Sporting Cristal representarán al fútbol peruano.

El club de La Victoria volverá a iniciar su camino internacional desde la fase 1, tal como ocurrió en la edición 2025. Por su parte, Sporting Cristal ingresará directamente en la fase 2 del certamen continental.

Según el calendario oficial de la Conmebol, la fase 1 se disputará entre el 3 y el 12 de febrero. En tanto, la fase 2 se desarrollará del 17 al 26 de febrero de 2026.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO DE LAS PRIMERAS FASES DE LA COPA LIBERTADORES

El sorteo de las primeras fases de la Copa Libertadores 2026 tendrá lugar este jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, sede de la Conmebol. En territorio peruano, el evento comenzará a las 10:00 a. m.

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN. Además, podrá verse vía streaming en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores. También podrás seguir las incidencias del evento a través de la web de Latina Noticias.

BOMBOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026: ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL

Bombos de la fase 1

Bombo 1: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador).

Bombo 2: Bolivia 4, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud Las Piedras (Uruguay).

Bombos de la fase 2

Bombo 1: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile).

Bombo 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O’Higgins (Chile), Bolivia 3, Ecuador 3, primer clasificado Fase 1, segundo clasificado Fase 1 y tercer clasificado Fase 1.

FORMATO DE LAS PRIMERAS FASES DE LA COPA LIBERTADORES 2026

La fase 1 contará con seis equipos provenientes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que serán emparejados en tres llaves. Los ganadores avanzarán a la fase 2.

En la fase 2, se sumarán dos clubes de Brasil, Chile y Colombia, además de un representante de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta etapa tendrá ocho llaves, cuyos vencedores accederán a la fase 3.

