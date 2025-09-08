Tabla de Eliminatorias 2026 EN VIVO hoy: posiciones de las selecciones en la fecha 18

La fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se disputa este martes 9 de septiembre y la selección peruana llega, lamentablemente, eliminada de disputar el Mundial 2026. Perú quedó sin chances al caer goleado 0-3 en su visita a Uruguay. Ahora, tendrá la oportunidad de cerrar el proceso con un triunfo, cuando reciba en el Estadio Nacional a Paraguay.

En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 18.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 18 DE ELIMINATORIAS 2026

Ecuador vs. Argentina

Martes 9 de septiembre

Hora: 6:00 pm

Estadio Monumental, Guayaquil

Chile vs. Uruguay

Martes 9 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Nacional, Santiago

Bolivia vs. Brasil

Martes 9 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Municipal, El Alto

Venezuela vs. Colombia

Martes 9 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Monumental, Maturín

Perú vs. Paraguay

Martes 9 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Nacional, Lima

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES EN LA FECHA 18

VIDEO RECOMENDADO