Deportes

Tabla de Eliminatorias 2026 EN VIVO hoy: posiciones de las selecciones en la fecha 18

Felipe Morales
La fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se disputa este martes 9 de septiembre y la selección peruana llega, lamentablemente, eliminada de disputar el Mundial 2026. Perú quedó sin chances al caer goleado 0-3 en su visita a Uruguay. Ahora, tendrá la oportunidad de cerrar el proceso con un triunfo, cuando reciba en el Estadio Nacional a Paraguay.

En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 18.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 18 DE ELIMINATORIAS 2026

  • Ecuador vs. Argentina

Martes 9 de septiembre
Hora: 6:00 pm
Estadio Monumental, Guayaquil

  • Chile vs. Uruguay

Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Nacional, Santiago

  • Bolivia vs. Brasil

Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Municipal, El Alto

  • Venezuela vs. Colombia

Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Monumental, Maturín

  • Perú vs. Paraguay

Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Nacional, Lima

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES EN LA FECHA 18

