Tabla de Eliminatorias 2026 EN VIVO hoy: posiciones de las selecciones en la fecha 18
La fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se disputa este martes 9 de septiembre y la selección peruana llega, lamentablemente, eliminada de disputar el Mundial 2026. Perú quedó sin chances al caer goleado 0-3 en su visita a Uruguay. Ahora, tendrá la oportunidad de cerrar el proceso con un triunfo, cuando reciba en el Estadio Nacional a Paraguay.
En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 18.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 18 DE ELIMINATORIAS 2026
- Ecuador vs. Argentina
Martes 9 de septiembre
Hora: 6:00 pm
Estadio Monumental, Guayaquil
- Chile vs. Uruguay
Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Nacional, Santiago
- Bolivia vs. Brasil
Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Municipal, El Alto
- Venezuela vs. Colombia
Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Monumental, Maturín
- Perú vs. Paraguay
Martes 9 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Nacional, Lima