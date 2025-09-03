Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026 EN VIVO: así van las selecciones en la fecha 17

Deportes
Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026 EN VIVO: así van las selecciones en la fecha 17
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

La fecha 17 de las Eliminatorias 2026 se disputa este jueves 4 de septiembre y la selección peruana se juega su última chance de acceder al repechaje. Para ello, Perú debe llevarse la victoria en su visita a Uruguay, en partido a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo.

En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 17.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 17 DE ELIMINATORIAS 2026

  • Uruguay vs. Perú

Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Centenario, Montevideo

  • Argentina vs. Venezuela

Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Monumental, Buenos Aires

  • Colombia vs. Bolivia

Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Metropolitano, Barranquilla

  • Paraguay vs. Ecuador

Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Defensores del Chaco, Asunción

  • Brasil vs. Chile

Jueves 4 de septiembre
Hora: 7:30 pm
Estadio Maracaná, Río de Janeiro

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES EN LA FECHA 17

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo