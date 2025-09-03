Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026 EN VIVO: así van las selecciones en la fecha 17

La fecha 17 de las Eliminatorias 2026 se disputa este jueves 4 de septiembre y la selección peruana se juega su última chance de acceder al repechaje. Para ello, Perú debe llevarse la victoria en su visita a Uruguay, en partido a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo.

En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 17.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 17 DE ELIMINATORIAS 2026

Uruguay vs. Perú

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Centenario, Montevideo

Argentina vs. Venezuela

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Monumental, Buenos Aires

Colombia vs. Bolivia

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Metropolitano, Barranquilla

Paraguay vs. Ecuador

Jueves 4 de septiembre

Hora: 6:30 pm

Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Brasil vs. Chile

Jueves 4 de septiembre

Hora: 7:30 pm

Estadio Maracaná, Río de Janeiro

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES EN LA FECHA 17

VIDEO RECOMENDADO