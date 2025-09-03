Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026 EN VIVO: así van las selecciones en la fecha 17
La fecha 17 de las Eliminatorias 2026 se disputa este jueves 4 de septiembre y la selección peruana se juega su última chance de acceder al repechaje. Para ello, Perú debe llevarse la victoria en su visita a Uruguay, en partido a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo.
En esta nota de Latina Noticias, mira cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes, durante y después de la jornada 17.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 17 DE ELIMINATORIAS 2026
- Uruguay vs. Perú
Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Centenario, Montevideo
- Argentina vs. Venezuela
Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Monumental, Buenos Aires
- Colombia vs. Bolivia
Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Metropolitano, Barranquilla
- Paraguay vs. Ecuador
Jueves 4 de septiembre
Hora: 6:30 pm
Estadio Defensores del Chaco, Asunción
- Brasil vs. Chile
Jueves 4 de septiembre
Hora: 7:30 pm
Estadio Maracaná, Río de Janeiro