Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 10

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibirá en Matute a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes visitará en Trujillo a UTC, mientras que Sporting Cristal irá hasta Chongoyape a enfrentar a Juan Pablo II.

Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario de Deportes

Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Chankas

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

