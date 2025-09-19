Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 10

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibirá en Matute a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes visitará en Trujillo a UTC, mientras que Sporting Cristal irá hasta Chongoyape a enfrentar a Juan Pablo II.

  • Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario de Deportes

  • Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Chankas

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

  • Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo