Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 11
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Al final de la fecha 11 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima visita en el Cusco a Cienciano, Universitario de Deportes recibe a Cusco FC en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal descansa.
- Jueves 25 de septiembre
3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II
7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC
- Viernes 26 de septiembre
11:00 a.m. | Alianza Universidad vs. Sport Boys
1:15 p.m. | ADT vs. Alianza Atlético
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo
- Sábado 27 de septiembre
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar
6:00 p.m. | Universitario de Deportes vs. Cusco FC
- Domingo 28 de septiembre
6:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Lima