Deportes

Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 11

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Al final de la fecha 11 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025Alianza Lima visita en el Cusco a Cienciano, Universitario de Deportes recibe a Cusco FC en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal descansa.

  • Jueves 25 de septiembre

3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC

  • Viernes 26 de septiembre

11:00 a.m. | Alianza Universidad vs. Sport Boys

1:15 p.m. | ADT vs. Alianza Atlético

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo

  • Sábado 27 de septiembre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar

6:00 p.m. | Universitario de Deportes vs. Cusco FC

  • Domingo 28 de septiembre

6:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Lima

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

