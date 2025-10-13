Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 14

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe a Sepot Boys en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), mientras que Sporting Cristal es local ante Universitario de Deportes.

Domingo 12 de octubre

FINAL | Ayacucho FC 2-2 ADT

FINAL | Alianza Atlético 1-0 Chankas

FINAL | Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos

Lunes 13 de octubre

FINAL | UTC 0-2 Cienciano

FINAL | Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso

Martes 14 de octubre

6:00 p.m. | Melgar vs. Alianza Universidad

Jueves 16 de octubre

3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Boys

Pospuesto | Sporting Cristal vs. Universitario

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO