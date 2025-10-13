Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 14
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe a Sepot Boys en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), mientras que Sporting Cristal es local ante Universitario de Deportes.
- Domingo 12 de octubre
FINAL | Ayacucho FC 2-2 ADT
FINAL | Alianza Atlético 1-0 Chankas
FINAL | Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos
- Lunes 13 de octubre
FINAL | UTC 0-2 Cienciano
FINAL | Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso
- Martes 14 de octubre
6:00 p.m. | Melgar vs. Alianza Universidad
- Jueves 16 de octubre
3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Boys
Pospuesto | Sporting Cristal vs. Universitario