Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 16 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes visita en Tarma a ADT, Sporting Cristal recibe a Chankas, mientras que Alianza Lima descansa.
- Viernes 24 de octubre
FINAL | Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
- Sábado 25 de octubre
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano
6:00 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau
- Domingo 26 de octubre
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Chankas
1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Universidad
3:30 p.m. | ADT vs. Universitario de Deportes
6:00 p.m. | Melgar vs. Sport Huancayo