Deportes

Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16

Felipe Morales
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 16 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes visita en Tarma a ADT, Sporting Cristal recibe a Chankas, mientras que Alianza Lima descansa.

  • Viernes 24 de octubre

FINAL | Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos

  • Sábado 25 de octubre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau

  • Domingo 26 de octubre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Chankas

1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Universidad

3:30 p.m. | ADT vs. Universitario de Deportes

6:00 p.m. | Melgar vs. Sport Huancayo

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

