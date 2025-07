Inicia el Torneo Clausura: estos son los partidos de la fecha 1 y tabla de posiciones

Universitario de Deportes fue el ganador del Torneo Apertura y una semana después, se dará inicio al Torneo Clausura en donde Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y demás equipos del campeonato lucharán por ganar el segundo torneo del año y definir a fin del año el campeón del 2025.

En esta nota de Latina Noticias conoce todos los detalles de la fecha 1 del Torneo Clausura, sobre todo los partidos de la fecha y cómo se va moviendo la tabla del torneo.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 – TORNEO CLAUSURA

Viernes 18 de julio

Alianza Atlético vs Sport Huancayo | 3:00 pm

Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 7:00 pm

Universitario vs Comerciantes Unidos | 9:00 pm

Sábado 19 de julio

UTC vs Melgar | 1:00 pm

ADT vs Cienciano | 3:15 pm

Cusco FC vs Alianza Lima | 6:00 pm

Domingo 20 de julio

Sporting Cristal vs Alianza Universidad | 11:00 am

Ayacucho FC vs Atlético Grau | 1:15 pm

Juan Pablo II vs Sport Boys | 3:30 pm

TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSURA

