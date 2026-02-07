Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2?

Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su segundo triunfo del campeonato este domingo 8 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules vienen de vencer en su debut en el torneo 2-1 a Sport Huancayo en condición de visita con goles de Paolo Guerrero de penal y Alan Cantero de tiro libre. Este partido se disputó en el Estadio IPD de Huancayo.

En tanto, los cutervinos vencieron 1-0 de local al CD Moquegua. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA FC VS. COMERCIANTES UNIDOS?

Alianza Lima y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 8 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 6:00 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA FC VS. COMERCIANTES UNIDOS?

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO