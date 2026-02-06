Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs. Universitario por la fecha 2?

Universitario de Deportes visita a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura. Los cremas irán por su segundo triunfo del campeonato este sábado 7 de febrero en el Estadio Garcilaso del Cusco.

Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, vienen de vencer en su debut en el torneo 2-0 a ADT con goles de Alex Valera y Martín Pérez Guedes. Este partido se disputó en el Estadio Monumental de Ate.

En tanto, los cusqueños cayeron 0-1 en su visita ante Alianza Atlético. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Cusco FC vs. Universitario de Deportes.

¿A QUÉ HORA JUEGA CUSCO FC VS. UNIVERSITARIO?

Cusco FC y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 7 de febrero en el Estadio Garcilaso del Cusco a partir de las 8:00 p.m. Los hinchas cusqueños y cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER CUSCO FC VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Cusco FC y Universitario de Deportes va por la señal de L1 MAX. Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO