Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la fecha 1?

Alianza Lima visita a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su primer triunfo del campeonato este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo.

Los íntimos vienen con sensaciones encontradas. Por un lado, llegan con el golpe que ha significado la separación de tres jugadores por actos de indisciplina, por el otro, vienen entonados por los dos últimos triunfos en los amistosos que disputaron en la pretemporada. El último fue la comentada goleada 3-0 sobre Inter Miami.

En tanto, los huancaínos esperan empezar con el pie derecho el campeonato de la mano de su DT Roberto Mosquera. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Sport Huancayo vs. Alianza Lima a desarrollarse en el Estadio IPD de Huancayo.

¿A QUÉ HORA JUEGA SPORT HUANCAYO VS. ALIANZA LIMA?

Sport Huancayo y Alianza Lima se enfrentan este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo a partir de las 12:00 p.m. Los hinchas huancaínos y blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER SPORT HUANCAYO VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima va por la señal de L1 Max, que se ve en el Perú por las señales cerradas de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y en el resto del mundo por las plataformas de streaming de L1 Max, Zapping y Fanatiz.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

