Tres futbolistas de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Argentina

Grave denuncia. Tres futbolistas de Alianza Lima afrontarán una investigación judicial en Argentina luego de ser denunciados por una mujer que los acusa del presunto delito de abuso sexual, según informó canal de noticias argentino A24.

De acuerdo a la información revelada en el noticiero argentino Otra Mañana los involucrados son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, mientras que la presunta agraviada es una joven argentina de 22 años que presentó su caso ante la Justicia de Buenos Aires.

Los hechos habrían ocurrido en el Hyatt Centric en Montevideo, Uruguay. La joven había conocido previamente a Zambrano y luego de una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde se alojaba el plantel de Alianza Lima. Trauco y Peña se sumaron a la reunión y fue en ese contexto en el que se habría producido el abuso.

El medio señala que la presunta agraviada decidió no denunciar a los futbolistas en Uruguay atravesada por el miedo y por encontrarse de visita en otro país por lo que regresó de inmediato a Argentina. Tras ello, denunció el supuesto abuso ante el Juzgado Criminal y Correccional.

Luego de ser sometida a los exámenes médicos, la joven puso a disposición de las autoridades la ropa que usó la noche en que ocurrieron los hechos para que sean sometidas a pericias que incluyan análisis de ADN y aspi respaldar su versión de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, el club Alianza Lima ni los jugadores involucrados se han pronunciado al respecto.

