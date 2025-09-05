U de Chile envía comunicado y le responde a Independiente tras decisión de Conmebol

Tras la decisión de la Conmebol de eliminar a Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana, el cuadro argentino envió un fuerte comunicado en sus cuentas oficiales en donde pide al ente del fútbol sudamericano que retire todo lo relacionado a ellos en los diversos museos de Conmebol, además, de las quejas que tuvo contra la U de Chile.

Ante ello, el equipo chileno envió un nuevo comunicado en donde responde a Independiente y “condena la carta que envió Independiente a Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol)”. Asimismo, el cuadro chileno mencionó que Independiente manifestó su repudio a la decisión tomada por la Comisión Disciplinaria de Conmebol.

“Independiente plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su Presidente, las cuales resultan inaceptable e intolerables. A este respecto, cabe señalar que la Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie”, agregaron.

Y que según la U de Chile, Independiente y su dirigencia “insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente”. La Conmebol ya confirmó las fechas y horarios de los cuartos de final entre U de Chile y Alianza Lima.

