U de Chile sufre importante baja previo a su partido con Alianza Lima

Alianza Lima y la Universidad de Chile se enfrentan este jueves en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues los ‘grones’ viajan a Chile este martes con el objetivo de clasificar a las semifinales del torneo internacional.

El cuadro ‘blanquiazul’ viaja este martes a Chile en un vuelo chárter en donde buscará instalarse y entrenar de cara al encuentro. Por el lado del conjunto universitario, han presentado una baja importante en el equipo a pocos días del partido en Coquimbo.

Y es que el volante Marcelo Díaz, se lesionó y no podrá jugar el jueves ante Alianza Lima en Chile. Según se informó, el futbolista sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el partido en Matute y ahora es baja en el equipo ‘azul’.

El técnico de la U de Chile, Gustavo Álvarez, habría estado trabajando con Sebastián Rodríguez, el ex aliancista, por lo que lo enfrentaría en Chile a su ex equipo durante la Copa Sudamericana. El partido está programado a las 7:30 de la noche (horario peruano).

